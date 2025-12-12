突如、動悸などの症状を引き起こす「パニック障害」は、決して珍しい疾患ではありません。今回は、パニック障害はどのようにして治療を進めるのか、「シモキタよあけ心療内科」の副島先生に解説していただきました。 監修医師：副島 正紀（シモキタよあけ心療内科） 東京慈恵会医科大学医学部医学科卒業。その後、大森赤十字病院、東京都立松沢病院、東京都立小児総合医療センター、稲城台病院などで経験を積む。2024