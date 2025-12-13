遠藤航が所属するリバプールは現地12月13日、プレミアリーグ第16節で三笘薫を擁するブライトンとホームで対戦する。この一戦を前に、アルネ・スロット監督が遠藤ら負傷者の最新情報を提供した。32歳の日本代表キャプテンは、ユルゲン・クロップ監督からスロット監督に代わった昨季に控えに降格。今季はさらに出場機会が減っているなか、１週間前の前節リーズ戦（３−３）でコディ・ガクポと代わって84分から出場し、リーグ戦で