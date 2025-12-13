北海道内では引き続き、大規模な地震が起こる可能性があることから「後発地震注意情報」が出されています。大勢の人が訪れる観光地はどのような対応をとっているのでしょうか。函館の冬を代表するイベント「はこだてクリスマスファンタジー」です。しかし、例年とは少し違った条件での開催です。（東海林記者）「函館のクリスマスファンタジーの会場です。地震や津波注意報が発令された際は中止するという前提で開催さ