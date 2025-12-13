テレビ大阪『やすとものどこいこ!?』（後3：00〜4：00※関西ローカル）のあす14日放送回には、元男闘呼組のメンバーで現在は「Rockon Social Club」として活躍する岡本健一と成田昭次が初登場する。【番組カット】梅田の家電量販店で買い物を楽しむ岡本健一＆成田昭次漫才師の海原やすよ ともこが“お連れさん”（ゲスト）と一緒にお買物をする。2012年の放送開始以来、毎週多彩なゲストの皆さんとお買物を楽しんできた同番