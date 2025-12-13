俳優の妻夫木聡(44)が主演を務めるTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』(日曜後9・00)が14日についに最終回＜拡大SP＞を迎える。豪華キャストの出演でも話題となった本作。加藤章一プロデューサーが、妻夫木、佐藤浩市(64)、目黒蓮(28)ら主要キャストを巡る秘話や、日本を代表するキャスト陣の凄みについて語った。(井上侑香)同作は、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で