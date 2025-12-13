テレビ東京は27日、28日午後5時45分から『テレ東系 旅の日』を放送する。第4回を迎える今回は2夜連続ゴールデン帯で計9時間にわたって放送する。【番組カット】全員気合十分！『テレ東系 旅の日』の出演者今回はテレ東を代表する人気旅番組『ローカル路線バス乗り継ぎの旅』で愛媛県・松山城から福井県・東尋坊を目指すガチンコ8日間の旅。“ミスターバス旅”こと太川陽介と『ローカル路線バス乗り継ぎの旅W』で大活躍中の高木