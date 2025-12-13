シナゴーグで祈りをささげるユダヤ人＝2025年10月、イラン・イスファハン（共同）ユダヤ人国家のイスラエルと敵対するイランに中東最大のユダヤ人コミュニティーがある。厳格なイスラム体制下の「超少数派」だが、信仰の自由を保障されてきた。ところがパレスチナ自治区ガザの戦闘に端を発し、イランは長年にらみ合ってきたイスラエルと衝突。複雑な立場に置かれたイラン国内のユダヤ人らは両国の和解を切望している。（共同通信