俳優の妻夫木聡(44)が主演を務めるTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』(日曜後9・00)が14日についに最終回＜拡大SP＞を迎える。同作を手がける加藤章一プロデューサーが、コロナ渦を乗り越え足掛け5年で実現した作品に込めた思い、さらには競馬ファンの間で話題となっているエンディングのクレジットタイトルにおける“粋な計らい”の裏話などを語った。(井上侑香)同作は、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた