Photo: 山科拓郎 この記事は2025年7月10日に公開された記事を編集して再掲載しています。こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。iPadでメモをとったりイラストを描いたりするとき。Apple Pencilって便利だけど「ツルツル滑りすぎるんだよな…」って思う瞬間ありませんか？ペーパーライクフィルムを貼ってもいいんですけど、画面の見え方が変わるなど多少の代償が必要になる