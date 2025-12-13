全国優勝5度の取手シニア投手が実践…股関節周りを柔らかくする“3種のドリル”両足の付け根部分にある股関節は、立ったり歩いたりするうえで重要な役割を果たす。野球でも可動域が広いほどパフォーマンスが上がり、怪我防止に繋がる。全国制覇5度を誇る中学硬式「取手リトルシニア」の石崎学監督が、股関節周りを柔らかくする3種類のドリルを紹介している。取手シニアが結成された2007年から指揮を執り、全国屈指の強豪に導い