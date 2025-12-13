今季のトレンドカラーの「ブラウン」。そのまま取り入れるのもいいけれど、周りと差をつけるなら、上品な柔らかさをまとえる「モカ」にも注目してみて。2025年のカラー・オブ・ザ・イヤーに選ばれている色で、旬度もバツグン。そんなモカカラーのアイテムをリサーチしたところ、浮かび上がってきたのは【ハニーズ】の一部店舗でも買える新ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のトッ