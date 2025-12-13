【セブン-イレブン】の「新作アイス」をおやつ用に冷凍庫でストックしませんか？ お菓子や焼き菓子の味を再現したような、ちょっと面白いアイスが新登場していて見逃せません。冷たい味わいにリフレッシュできて、気分転換もできそうです。今回はバーアイス・モナカアイス・アイスサンドといった、イチオシの新作商品をご紹介します。 アーモンド & バタークッキーを加えた「7プレミアム クッキ}