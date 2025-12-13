俳優のヒュー・ジャックマン（57）は、『美女と野獣』の舞台で密かに漏らしたことがあるという。映画だけでなく、舞台での活躍でも知られるヒューは、ガストン役で出演したその舞台で『Me』を熱唱していたところ、うっかり尿を漏らしてしまったそうだ。 【写真】ヒュー・ジャックマンと別れた年上の女優妻 Sirius XMでヒューは、当時、ながらく頭痛に悩まされ、自然療法の専門家からアドバイスをも