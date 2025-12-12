本田技研工業株式会社は、軽乗用車「N-BOX CUSTOM」に特別仕様車「BLACK STYLE（ブラック スタイル）」を設定し、2025年12月12日（金）に発売すると発表した。 同モデルは、精悍なベルリナブラック塗装の内外装パーツや、LEDフォグライト、本革巻ステアリングなどを標準装備し、スタイリッシュさと上質さを強調。人気装備を多数採用しながら、魅力的な価格設定も実現した特別仕様車となっている。 「N-BOX CUSTOM」に特別