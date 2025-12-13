チュニジアはアフリカ予選を無失点で突破した来年の北中米ワールドカップ（W杯）のF組はオランダ、日本、チュニジア、そして欧州プレーオフB（ウクライナ、ポーランド、スウェーデン、アルバニアの勝者）で構成される。4チームすべてに一定の実力があり、カタールW杯では無かった“3位抜け”も含めて、どこにもチャンスがある。前回はW杯優勝経験国ドイツ、スペインが同組で、日本はチャレンジャーの立場だった。それがドイツ