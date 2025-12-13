UberとLyftでタクシードライバーを務める男性らが、女性ドライバーと女性客をマッチングさせる配車サービスを巡り両社を提訴しました。原告らは、このサービスが男性の経済的損失につながっていると主張しています。almond-v-uber-class-action-complaint.pdf(PDFファイル)https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2025/11/almond-v-uber-class-action-complaint.pdfRide-hailing companies sued over gender preferenc