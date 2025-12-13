孤高の芸を突き詰めることで、お笑い界に唯一無二のポジションを築いた芸人・永野。そんな彼が「大嫌い」と公言してはばからなかった恋愛リアリティショーの世界に、MCとして足を踏み入れた。Netflixリアリティシリーズ「ラヴ上等」は、永野の目にどう映り、その心にどんな変化をもたらしたのか。エキセントリックな男が垣間見せた、驚くほど素直な眼差しと、その先に見つけた新たな価値観に迫る。【写真】きらびやかな雰囲気も