▼静岡県（静岡地方気象台・１３日５時）【中部】くもり後一時雨【西部】くもり【東部】くもり後一時雨【伊豆】くもり後一時雨▼愛知県（名古屋地方気象台・１３日５時）【西部】晴れ後くもり【東部】くもり▼岐阜県（岐阜地方気象台・１３日５時）【美濃地方】晴れ後くもり【飛騨地方】晴れ後くもり▼三重県（津地方気象台・１３日５時）【北中部】晴れ後くもり【南部】晴れ後くもり