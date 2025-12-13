成田山新勝寺で行われた師走恒例のすす払い＝13日午前、千葉県成田市千葉県成田市の成田山新勝寺で13日、新年に備えて1年間の汚れを落とす、すす払いが行われた。江戸時代から続くとされる師走恒例の行事で、作務衣や黒衣をまとった僧侶や職員計約40人が黙々と仏像や本堂を清めた。夜明け前の午前5時半ごろから、広さ296畳の本堂に集まった僧侶らが、本尊の不動明王像などを丁寧にはけで払い、仏具や仏器を布で磨いた。その後