神奈川・伊勢原市の山火事は、丸3日以上たって、ほぼ消し止められました。12月9日に伊勢原市の日向山で発生した火事は、これまでヘリコプターで上空から散水して消火活動にあたり、発生から丸3日以上たった12日午後にほぼ消し止められました。この山火事で約1.3haが焼けましたが、けが人はいませんでした。