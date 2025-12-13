先日、新聞に掲載された評論書の広告に誤字があり、ちょっと話題になった。サブタイトルで「ボーイズラブ」とあるべきところが、「ボーズラブ」になっていたのだ。たった1字の脱落だが、そこを“坊主”にしてしまったら、だいぶ意味が違ってしまう。その種の誤りを防ぐための仕事が、校正である。長谷川鑛平『本と校正』（中公文庫）は、この仕事について書かれた名著の増補新版だ。 参考：初音ミクはなぜネット発