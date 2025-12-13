世界中のアニメーション作品を集めた映画祭が、愛知県で初めて12日から名古屋で始まりました。名古屋市中村区のミッドランドスクエアシネマで始まったアニメーション限定の映画祭には、期間中に世界各国の作品や細田守監督の作品などおよそ80本が上映されます。初日となった12日は、愛知県の大村秀章知事らが参加してオープニングセレモニーが行われました。大村秀章知事：「愛知・名古屋はアニメ&#