松浦佐々道路が延伸開通長崎県内で、松浦佐々道路の松浦IC〜平戸IC間7.5kmが2025年12月14日（日）16時に開通します。【西端へ】松浦佐々道路（西九州道）の開通ルートを見る（地図と写真）松浦佐々道路は、松浦IC（長崎県松浦市）と佐々IC（同・佐々町）を結ぶ高規格幹線道路です。2014年度に事業化。幅員12.0m・2車線、設計速度80km/hの自動車専用道路として建設が進んでいます。全長19.1kmのうち、今回は北側の7.5kmが開通し