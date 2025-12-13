フリーアナウンサーの有働由美子(56)が13日までに自身のインスタグラムを更新。豪華な集合ショットを披露した。有働アナは12日放送のテレビ朝日「徹子の部屋50年目深掘りSP 第4弾奇跡の共演編」に出演。投稿では「徹子の部屋スペシャルにお邪魔させていただきました」としマツコ・デラックス、黒柳徹子、同局「報道ステーション」のメインキャスター・大越健介氏との4ショットを披露。「大好き徹子さんへのサービス精神が