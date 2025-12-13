カナダ・ケロウナで行なわれたカーリングのミラノ・コルティナ五輪最終予選で女子日本代表のフォルティウスが、チームとしては初の、女子日本代表としては1998年長野五輪から８大会連続の五輪出場を決めた。初の五輪切符を獲得し、笑顔を見せるフォルティウスの吉村紗也香出場８カ国の最終予選で割り振られた五輪切符は２枚のみ。まずは総当たりの予選を日本は６勝１敗の２位で突破したが、アイスを読みながらの対戦となった序