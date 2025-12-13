右の大砲としてMLBからも注目の的となる岡本和真 photo by Jiji Press後編：2025年冬MLB市場 における日本人大物選手の価値前編〉〉〉評価の分かれるメジャー市場での村上宗隆ニューヨーク・メッツの看板打者であり続けてきたピート・アロンソ一塁手がMLBウィンターミーティング最終日の12月11日、ボルチモア・オリオールズと５年１億5500万ドル（約232億5000万円）で契約した。昨季38本塁打を放ったスラッガーが流出するインパ