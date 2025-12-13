今回、Ray WEB編集部は変な噂を流されたことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は居酒屋でバイトをしています。ある日バイト先の先輩・近藤さんに連絡先を聞かれるのですが……？近藤さんが変な噂を流していると聞き、驚く主人公。このあと彼女は一体どんな対応をとるのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：いおりそライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】先輩からのメッセージがしつこす