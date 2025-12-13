友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は変な噂を流されたことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方＜前回のお話＞主人公は居酒屋でバイトをしています。ある日バイト先の先輩・近藤さんに連絡先を聞かれました。教えたものの連絡がしつこいので、業務外の連絡は控えてほしい旨を伝えた主人公。しかし後日出勤すると、近藤