社会問題となっているシニアドライバーによる交通事故。高齢両親の運転について不安を抱く人もいるでしょう。【写真】「右はアクセル、左はブレーキ」ハンドルに貼られた目印シールが不安しかない株式会社トータスの運営する軽自動車専門店tortoiseの調査から、親の運転について不安を感じる人の割合は「非常に不安を感じる」「不安を感じる」で7割超でした。70代以上の親を持つ40代〜50代の男女を対象に2025年10月に調査しました