【ニューヨーク共同】12日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比24銭円安ドル高の1ドル＝155円76〜86銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1735〜45ドル、182円89〜99銭。米長期金利の上昇に伴い日米金利差が意識され、円売りドル買いがやや優勢となった。