今回は、夫と結婚したものの、新婚生活が地獄だったエピソードを紹介します。義両親と同居することになったけど…「夫と結婚することになった頃、義両親と同居すると聞いて嫌な予感がしました。義父はいい人なのですが、義母がかなりの曲者だったからです。で、その嫌な予感はあたり、義母から毎日のように意地悪されていました。食事を作ると『味が濃すぎる！』『こんなまずい味噌汁、犬でも食わないわ！』などと怒鳴ってきました