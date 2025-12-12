5ºÐ¤Îº¢¤«¤é¼«¿È¤Î¾ã³²¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢ÆóÊ¬ÀÔÄÇ¾É¤Î¤«¤ó¤Ð¤é¤µ¤ó¡£0ºÐ10¥«·î¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤µÓ¤ËÁõ¶ñ¤È¾ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø3Ç¯À¸¤Î»þ¡¢Êì¿Æ¤«¤é¡Ö°ìÀ¸Êâ¤±¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¾ã³²¤È¸þ¤­¹ç¤¦¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡£Á°¸þ¤­¤ËÄü¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î´¶³Ð¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤«¤±¤Æ¡ÖÉáÄÌ¤ËÊâ¤¯¡×¤³¤È¤ò¼êÊü¤·¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¤«¤ó¤Ð¤é¤µ¤ó¤Îµ°À×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¡¦ÂÎ¸³