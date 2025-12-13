13日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比760円安の5万円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 52601.50円ボリンジャーバンド3σ 51768.20円ボリンジャーバンド2σ 50934.90円ボリンジャーバンド1σ 50836.55円12日日経平均株価現物終値 50468.00円5日移動平均 50225.00円一目均衡表・転換線 50101.60円25日移動平均 50000.00