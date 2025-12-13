13日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比15.5ポイント安の3405ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3483.87ポイントボリンジャーバンド3σ 3438.90ポイントボリンジャーバンド2σ 3423.83ポイント12日TOPIX現物終値 3405.00ポイント13日夜間取引終値 3396.40ポイント5日移動平均 3393.94ポイントボリンジャーバンド1σ 3372