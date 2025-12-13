13日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比17ポイント安の642ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 747.49ポイントボリンジャーバンド3σ 738.50ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 725.65ポイントボリンジャーバンド2σ 725.23ポイント75日移動平均 715.29ポイント200日移動平均 714.25ポイント一目