今年（2025年）の新語・流行語大賞（注1）が12月1日に発表され、トップテンに「二季」がランクイン。大賞Webサイトいわく「春と秋の存在感が薄く」なり、「多くの人が『四季でなく二季だな』と感じはじめた」とか。【写真を見る】進行する「二季」化。“無かった秋”を考える〜TBSの専門家が分析「データからみえる今日の世相」〜【調査情報デジタル】確かに今年の東京も、10月頃まで暑い日が続いていたかと思えば、急に寒くなって