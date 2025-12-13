テレ東では１２月２４日（水）よる6時２５分から「アスリート426人が一斉投票 一流が目撃！昭和・平成・令和スポーツ伝説の試合ベスト10」を放送します。 日本中が熱狂し、数々の名勝負が生まれた「昭和100年」。昭和・平成・令和の3世代にわたるスポーツ史の中から、超一流アスリートたちが目撃し熱狂し感動した伝説の試合を一斉投票！プロ野球界、サッカー界、五輪メダリストにメジャーリ&