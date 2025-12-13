「そんなつもりじゃないのに、なんか距離が近い気がする…？」職場の既婚男性とのやり取りで、こうした微妙な空気を感じた経験がある人は少なくないはず。実は、こちらの“ちょっとした振る舞い”が相手に期待させてしまうこともあるんです。そこで今回は、既婚男性に“誤解されない”上手なかわし方を紹介します。特別扱いには“仕事モード”でサラッと返す他の人より気さくに話しかけられたり、雑談が長くなりがちなときは、軽い