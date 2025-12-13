娘の幼稚園の入園式で撮った、会心の1枚の写真。夫と娘のツーショットを写したものでしたが、入園の報告を兼ねて義母に送ったところ、義母からは想像の斜め上を行く反応がありました。今回は筆者が体験した忘れられない出来事をお届けします。 娘の記念写真