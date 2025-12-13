佐藤龍之介がベストヤングプレーヤー賞に輝いたJリーグは12月11日に横浜市内でJリーグウォーズを開催し、ファジアーノ岡山のMF佐藤龍之介がベストヤングプレーヤー賞に輝いた。白のスーツ姿で登場した佐藤は、ワンポイントに岡山のチームカラーを用いて話題となっている。今シーズン、FC東京から育成型期限付き移籍で岡山に加入していた佐藤は、J1で28試合出場6得点を記録。シーズン中にはU-20日本代表として、U-20ワールドカ