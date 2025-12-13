滋賀県長浜市の「RESORT×SPA フューチャーリゾート」が、今秋リニューアルを実施。大浴場の改修や新客室の追加に加え、滞在を彩る「10の無料サービス」が充実したスパリゾートとしての展開です。 フューチャーラボ「RESORT×SPA フューチャーリゾート」 場所：滋賀県長浜市リニューアル時期：2024年秋特徴：スパ設備の充実、10の無料サービス、愛犬同伴客室の新設など 滋賀県長浜市に位置するグランピング施