中京テレビ放送株式会社が、名古屋の吹上ホールにて「トミカ博 in NAGOYA 〜トミカの今、全部見せます〜」を開催。2025年12月12日(金)から12月21日(日)までの10日間、トミカの世界観を存分に楽しめるイベントが楽しめます！55周年を迎えたトミカの魅力を凝縮し、巨大ジオラマやアトラクション、記念商品の販売など、親子で楽しめるコンテンツが目白押しです。 中京テレビ「トミカ博 in NAGOYA 〜トミカの今、全部見せます〜」