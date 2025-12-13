ブルボンが、2つの味を一度に楽しめる「フェットチーネグミＦＵＳＩＯＮカベルネ＆ブラッドオレンジ味」を2025年12月9日(火)より販売中！独自の製法を応用した2列構造で、見た目も味わいも新しいフェットチーネグミが登場しました。 ブルボン「フェットチーネグミＦＵＳＩＯＮカベルネ＆ブラッドオレンジ味」 発売日：2025年12月9日(火)価格：オープンプライス販売場所：全国のコンビニエンスストア、量販店、ドラ