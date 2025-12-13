手が入れば逃さない、的確な仕掛けで大魚を釣り上げた。「大和証券Mリーグ2025-26」12月12日の第1試合。BEAST X・下石戟（協会）がオーラスにトップ目から跳満を直撃する鮮烈な逆転劇で、個人6勝目を挙げた。【映像】下石、トップ目からの「劇的逆転」跳満直撃この試合は東家から下石、セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）、EX風林火山・勝又健志（連盟）、U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）の並びで開始。下石