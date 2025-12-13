ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤¬¥µ¥Ä¥Þ¥«¥ïRPG¤Î¥«¥Ä¥é¤òÁõÃå¡£¥Î¥Ö¤ä±ÊÌî¤é¤¬¡ÖÃÏÊý¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Î¼ãºî¤ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·ÂçÇú¾Ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÂç¸ç¤¬¥«¥Ä¥é¤ò¤«¤Ö¤ë½Ö´Ö¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»¶¯¤á¤Îµ¿Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¿¹¹áÀ¡¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ºòº£¤Î·ÝÇ½³¦¤Ï¡¢±üÍÍÊý¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢