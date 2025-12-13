〈日本を代表して再びプレーできることを嬉しく思います〉【写真】この記事の写真を見る（2枚） 11月25日（日本時間）、自身のインスタグラムで、来年3月に開幕するWBCへの参加を表明したドジャースの大谷翔平。連覇を目指す侍ジャパンがいよいよ動き出した。前回大会では、大谷をはじめとする「史上最強」メンバーで挑み、3度目の優勝を達成した侍ジャパン。あれから約3年、大谷は名門球団に移籍し、チームを2年連続でワ