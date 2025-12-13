JR北海道は、普通・快速列車の座席指定料金・特別車両料金を、2026年3月14日から改定する。座席指定料金を大人1,000円、小人500円に統一する。SL冬の湿原号車両で運転する列車は除外する。ホームライナー号のグリーン車に適用している特別車両料金も大人1,010円（50キロ以内）に引き上げる。快速エアポートの「在来線チケットレス座席指定券」を大人800円、小人400円で通年設定する。ホームライナーのチケットレス商品は現行と同意