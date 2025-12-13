イヤミを言われたときは、つい言い返したくなる。けれど感情的に反応しても、モヤモヤが残るだけで、状況がよくなるとは限らない。では、頭のいい人は、そうしたチクリと刺さる言葉にどう対応しているのか？ 18言語で話題の世界的ベストセラー『一点集中術━━限られた時間で次々とやりたいことを実現できる』から、訳者の栗木さつき氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）イヤミを言ってくる人はどこにでも