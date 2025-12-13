北海道の未来を考える「みらいＷＥＥＫ」。きょうは日本の伝統技術です。国内でも数少ない刀を作る職人「刀匠」が室蘭市にいます。代々受け継いできた技術を未来へつなごうとする人たちを取材しました。 日本古来の伝統技術“日本刀”を作る「刀匠」 静寂の中で響き渡る大きな鎚の音。鉄のマチ・室蘭市。そこに、日本古来の技術を受け継いでいる場所があります。日本刀を製作している瑞泉鍛刀所です。 ５代目当主の佐々木