県内の水産加工品を通常より安く販売する人気のイベントが12日から長崎市で開催され、大にぎわいとなっています。 （販売員） 「かまぼこお買い得ですよ。いかがですか」 パックにたっぷりと詰められたかまぼこに、塩サバや干物などの詰め合わせ。 島原産の塩ワカメといった、豊富な海の幸が並びます。 長崎市のおくんち広場で始まった水産加工振興祭には、初出店の2社を含む県内の42社が出店しています。